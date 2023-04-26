ЗСУ знищили пункт боєпостачання, 5 БПЛА та численну кількість російської артилерії на південному напрямку

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати бойову роботу по районах зосередження живої сили та техніки, вогневих позиціях та системах ППО російського агресора.

Відомо про знищення 28 росіян та більше 20 одиниць противника. Зокрема: комплекс відеоспостереження "Мур", станція РЕБ, 2 крупнокаліберні гармати "Гіацинт", 3 одиниці ЗРК "Тор-М2", 2 танки Т-72/Т-62, самохідна артилерійська установка "Нона-С", 15 одиниць автобронетехніки й 5 БПЛА (типу “Ланцет” і “Мавік-3”)

Також було знищено польовий пункт боєпостачання і 2 спостережних пункти російського агресора на південному фронті.