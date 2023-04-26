ЗСУ знищили пункт боєпостачання, 5 БПЛА та численну кількість російської артилерії на південному напрямку
Українські воїни на південному фронті продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати бойову роботу по районах зосередження живої сили та техніки, вогневих позиціях та системах ППО російського агресора.
Відомо про знищення 28 росіян та більше 20 одиниць противника. Зокрема: комплекс відеоспостереження "Мур", станція РЕБ, 2 крупнокаліберні гармати "Гіацинт", 3 одиниці ЗРК "Тор-М2", 2 танки Т-72/Т-62, самохідна артилерійська установка "Нона-С", 15 одиниць автобронетехніки й 5 БПЛА (типу “Ланцет” і “Мавік-3”)
Також було знищено польовий пункт боєпостачання і 2 спостережних пункти російського агресора на південному фронті.
- Нагадаємо, 23 квітня аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Збройні Сили України нібито зайняли позиції на східному березі Херсонської області.
- Речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк не підтвердила і не спростувала дані ISW та наголосила на необхідності інформаційної тиші заради безпеки наших військових.
- 24 квітня Наталя Гуменюк повідомила, що Сили оборони зачищають передову смугу захисту ворога на лівому березі Дніпра від техніки, відбувається контрбатарейна боротьба.
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