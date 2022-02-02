Україна та Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю 3 лютого, - міністр

Про це заявив міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш, повідомляє Reuters.



"Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю в четвер, коли президент Тайїп Ердоган прибуде з візитом до Києва на тлі напруженості у відносинах між Україною та Росією", - сказав міністр.



Нагадаємо, у грудні 2021 року Реджеп Тайїп Ердоган заявив про свою готовність стати посередником у врегулюванні російсько-української війни у "будь-якому форматі".

Ердоган неодноразово запрошував Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба анонсував візит президента Туреччини до Києва цього тижня.