Україна таки візьме участь у Євробаченні
Україна відправить пісню KALUSH Orchestra організаторам Євробачення і планує виступити у фіналі у разі перемоги над окупантами.
Про це повідомила сторінка Євробачення Україна.
"Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022! Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, фінал до Євробачення 2022 року завершився скандалом. Переможницею журі визначили Аліну Паш. Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві. Згодом Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на "Євробаченні-2022", оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.
- 22 лютого стало відомо, що Україну на Євробаченні представить KALUSH Orchestra.
- 3 березня гурт заявив, що відклав підготовку до Євробачення, хлопці займаються волонтерством, а Килим приєднався до добровольчого батальйону, щоб захищати рідну землю зі зброєю в руках.
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