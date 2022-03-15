Україна таки візьме участь у Євробаченні

Про це повідомила сторінка Євробачення Україна.

"Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022! Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, фінал до Євробачення 2022 року завершився скандалом. Переможницею журі визначили Аліну Паш. Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві. Згодом Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на "Євробаченні-2022", оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.

22 лютого стало відомо, що Україну на Євробаченні представить KALUSH Orchestra.

3 березня гурт заявив, що відклав підготовку до Євробачення, хлопці займаються волонтерством, а Килим приєднався до добровольчого батальйону, щоб захищати рідну землю зі зброєю в руках.

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