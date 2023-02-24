Україна цьогоріч планує відмовитися від імпорту газу, - Чернишов

Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів Чернишов.

"Збільшення внутрішнього виробництва є нашою стратегічною метою, і ми повинні самі цим займатися. Це не просто питання бізнесу - це питання виживання та незалежності України", - сказав очільник Нафтогазу.

План щодо уникнення імпорту вимагає від підприємства збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній - на 16% цього року, попри заборону експорту палива. План також не передбачає жодних територіальних втрат або руйнування газодобувних потужностей.

Чернишов сказав, якщо вийде уникнути імпорту, то стане першим випадком в історії незалежності країни.

Наприкінці 2022 року Міжнародний валютний фонд підрахував, що нашій країні необхідно буде купувати 5 млрд кубів газу цьогоріч. В останні місяці компанія імпортувала менше газу, ніж планувала, щоб допомогти виробляти світло після ударів РФ по енергосистемі.

Начальник НАК "Нафтогаз України" розповів, з кінця жовтня того року компанія купила близько половини з 2 мільярдів кубометрів палива, які планувала закупити, завдяки зусиллям газовидобувних компаній, та дисциплінованості домогосподарств.

Водночас є ймовірність, що Нафтогазу все ж таки доведеться закупити 2 мільярди кубометрів газу: "Але це не є нашим основним планом. Ми повинні покладатися на самих себе".

Очільник Нафтогазу розповів про борги перед компанією.

"Уряд заморозив тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, щоб допомогти сім’ям після того, як вторгнення Росії спричинило падіння доходів, але пообіцяв компенсувати Нафтогазу різницю між імпортним газом і внутрішніми цінами. Він цього ще не зробив, його борг перед Нафтогазом становить 177 мільярдів гривень, а муніципалітети та компанії, які розподіляють газ, заборгували 112 мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні.

Чернишов також додав, що має на меті досягти компромісу в березні щодо угоди про реструктуризацію з деякими власниками облігацій після того, як уряд фактично заблокував йому виплату боргу, щоб заощадити кошти на закупівлю газу.