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Україна цьогоріч втратить щонайменше 20% врожаю озимих, - Мінагрополітики

20 липня, 2022 середа
18:19
Економіка посівна аграрії

В Україні у 2022 році втрати врожаю озимих культур становитимуть щонайменше 20% через зменшення площі посівів та зниження врожайності

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Було виявлено скорочення площ ранніх зернових на 0,75 млн га, це пов’язано здебільшого з економічними наслідками війни. Очікуване падіння індексу NDVI для озимих культур, означає зниження врожайності на 15% або втрату 4,2 млн тонн зерна. Загальні втрати врожаю озимих сягнуть щонайменше 20%. І це за умови, якщо врожай вдасться зібрати у його поточному обсязі.

"Якби не наполегливість та жертовність наших аграріїв, втрати для агросектору були б набагато більшими", - заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Дослідницька група продовжує моніторинг посівів й врожайності та у вересні представить оновлений прогноз втрат озимих та ярих культур. Під час стягнення компенсації від Росії ці дані будуть важливими.

"Враховуючи значення України, як світового постачальника зернових та олійних культур, зменшення обсягів їх виробництва – це серйозний виклик для глобальної продовольчої безпеки. Готовність Мінагрополітики працювати над оцінкою втрат врожаю дуже важлива. Системний аналіз втрат врожаю допоможе залучити більше підтримки від міжнародних партнерів у сектор сільського господарства, аби допомогти агровиробникам пережити ці важкі часи та згодом відродити виробництво", – сказав Клаус Дайнінгер, провідний економіст Світового банку.

У Мінагрополітики відзначили, що відповідно до даних, представлених командою вітчизняних та міжнародних експертів Національного технічного університету ім. І. Сікорського, Інституту космічних досліджень НАН України, Об'єднаного дослідницького центру Європейської Комісії (JRC) та Світового банку - площа озимих посівів могла б становити 9,14 млн га, утім, фактична площа посівів − 8,38 млн га.

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Україна
зерно
війна з Росією
аграрії
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