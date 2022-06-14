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Україні не загрожує нестача зерна, - Мінагрополітики

14 червня, 2022 вiвторок
12:07
Економіка зерно

Україні брак зерна не загрожує, адже виробництво майже вп'ятеро перевищує споживання всередині країни

Про це повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

"Якщо в минулому році загальний урожай був 106 млн тонн, то ми використовували 20 млн тонн всіх культур. Відношення споживання щодо виробництва у нас відносно невисоке, до того ж воно знизилося через те, що люди поїхали. Так що у нас проблем бути не може. Це просто нереально", – переконаний заступник Міністра.

За словами Дмитрасевича, головним завданням зараз є налагодити експорт продуктів попри блокаду рашистами портів у Чорному морі. Україна веде переговори з країнами Балтії та Польщею про доставку зерна поїздами. Але пріоритетним залишається морський шлях, адже заблокованими для експорту в Україні залишається більше 20 млн тонн пшениці, кукурудзи та інших культур.

"Зараз готово на експорт 22 млн тонн зерна – 19 млн тонн зернових і 3,5 млн тонн соняшнику. За останні три місяці ми вивезли 3,4 млн тонн. У відсотках – 51 % залізницею, 38% – через Дунайські порти (Ізмаїл, Ренії, Кілія). Решта 11 % – автотранспортом", – зазначив Дмитрасевич.

За його словами, якщо до вересня питання з експортом не вирішиться, ще одна проблема полягатиме, в тому, що не буде де зберігати продукцію нового врожаю. 

"У нас було потужностей для зберігання на 75 млн тонн. Сховища на 10 млн тонн ми втратили, тому що вони на окупованих територіях, і частина знищена. За нашими підрахунками, вже на початок вересня дефіцит потужностей для зберігання зерна може бути на 3–4 млн тонн, а на кінець осені 10-15 млн тонн", – пояснив Маркіян Дмитрасевич.

Наразі заблокованими для експорту в Україні залишається більше 20 млн тонн пшениці, кукурудзи та інших культур. Крім того, неможливо вивезти олію та інших товарів. З кожним днем все це збільшує ймовірність виникнення серйозних проблем з нестачею зерна в бідних країнах Африки і Близького Сходу, що може призвести до голоду, наголосив заступник міністра.

  • Нагадаємо, 13 червня 18 тис. тонн української кукурудзи доправили до Іспанії за новим маршрутом.
  • 12 червня заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник повідомив, що Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію.
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