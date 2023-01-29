Україна увірвалась в ТОП-10 цього рейтингу. Він ранжує країни за вмінням просувати себе у світі за допомогою культури, дипломатії та освіти.

На обкладинці підсумкового Monocle за 2022 рік — ТОП-5 країн, які зробили найбільший ривок торік. Тут Україна посіла перше місце.

Термін "м’яка сила" ("Soft power") належить Джозефу Наю-молодшому — американському політологу, колишньому декану Гарвардського інституту державного управління, ідеологу неолібералізму. За визначенням Ная, м'яка сила описує можливості країни отримати бажане через добровільну участь, симпатію та привабливість, на відміну від "твердої сили", тобто застосування примусових заходів або оплати.

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Чим сильніше країна за цим рейтингом, тим простіше їй впливати на світову політику та економіку. І цей героїчний рік неймовірно просунув Україну вперед

Згідно з цією концепцією, культура, репутація, образ країни — це частини "м'якої сили". Чим сильніша країна за цим рейтингом, тим простіше їй впливати на світову політику та економіку. І цей героїчний рік неймовірно просунув Україну вперед.

Загальний ТОП-20 у 2022/2023 роках виглядає так:

1. США

2. Данія

3. Франція

4. Південна Корея

5. Швейцарія

6. Японія

7. Німеччина

8. Велика Британія

9. Італія

10. Україна

11. Іспанія

12. Норвегія

13. Португалія

14. Канада

15. Греція

16. Швеція

17. Фінляндія

18. Мексика

19. Австралія

20. Нідерланди.

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Ця несправедлива війна — не тільки величезна трагедія, але й і ексклюзивна можливість перевизначатися та створити потужний фундамент для розвитку країни після війни. Це шанс вистрибнути в нову якість. Головне — скористатися ним.

Джерело

Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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