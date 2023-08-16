Про це УНІАН повідомили в Mastercard.

За даними компанії, частка розрахунків смартфонами та гаджетами з NFC серед усіх безконтактних оплат у фізичному ритейлі в країні перетнула рубіж у 60% у другому кварталі цього року.

"За результатами другого кварталу Україна посіла місце у першій п’ятірці разом з Австралією, Великою Британією, Нідерландами та США", - повідомив віцепрезидент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові Юрій Батхін.

Зазначається, що такий стрімкий розвиток NFC-оплат пов’язаний зі зростанням популярності цифрових гаманців, які дозволяють перетворити смартфон чи інший ґаджет на зручний платіжний інструмент, а окрім цього – з розповсюдженням технології безконтактної оплати. Серед найпопулярніших категорій оплат – супермаркети, заклади харчування, магазини одягу та взуття, АЗС.

У компанії також зазначили, що важливим фундаментом для поширення безконтактних оплат також став розвиток мережі платіжних терміналів, що підтримують такий вид розрахунків. Нині майже 97% POS-терміналів в Україні приймають безконтактні оплати.

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