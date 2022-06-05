Україна програла Уельсу та не вийшла до фінальної частини ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра відбувалася у Кардіффі, а переможець отримував путівку до фінальної частини чемпіонату світу, яка відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

Єдиний гол у матчі було забито на 34-й хвилині. Після подачі лідера валлійців Гарета Бейла зі штрафного Андрій Ярмоленко головою зрізав м'яч у свої ворота.

Україна програла Уельсу з рахунком 0:1.

Валлійці зіграють на чемпіонаті світу в групі B зі збірними Англії, США та Ірану.

Наступну гру збірна України проведе 8 червня в Дубліні, де зустрінеться у Лізі націй з Ірландією.

Чемпіонат світу-2022

Плей-офф відбору. Фінал

5 червня

Уельс - Україна 1:0

Гол: Ярмоленко, 34 (автогол)

Уельс: Геннессі, Родон, Ампаду, Девіс, Робертс, Аллен, Ремсі, Вільямс (Норрінгтон-Девіс, 90+3), Бейл (Вілсон, 82), Мур, Джеймс (Джонсон, 71)

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 69), Малиновський (Шапаренко, 69), Зінченко, Ярмоленко, Яремчук (Довбик, 77), Циганков (Мудрик, 77)

Попередження: Джеймс, 3, Аллен, 3 - Миколенко, 32, Мудрик, 90+4

1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.

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