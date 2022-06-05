Україна програла Уельсу та не вийшла до фінальної частини ЧС-2022
Збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу - 2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра відбувалася у Кардіффі, а переможець отримував путівку до фінальної частини чемпіонату світу, яка відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
Єдиний гол у матчі було забито на 34-й хвилині. Після подачі лідера валлійців Гарета Бейла зі штрафного Андрій Ярмоленко головою зрізав м'яч у свої ворота.
Україна програла Уельсу з рахунком 0:1.
Валлійці зіграють на чемпіонаті світу в групі B зі збірними Англії, США та Ірану.
Наступну гру збірна України проведе 8 червня в Дубліні, де зустрінеться у Лізі націй з Ірландією.
Чемпіонат світу-2022
Плей-офф відбору. Фінал
5 червня
Уельс - Україна 1:0
Гол: Ярмоленко, 34 (автогол)
Уельс: Геннессі, Родон, Ампаду, Девіс, Робертс, Аллен, Ремсі, Вільямс (Норрінгтон-Девіс, 90+3), Бейл (Вілсон, 82), Мур, Джеймс (Джонсон, 71)
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 69), Малиновський (Шапаренко, 69), Зінченко, Ярмоленко, Яремчук (Довбик, 77), Циганков (Мудрик, 77)
Попередження: Джеймс, 3, Аллен, 3 - Миколенко, 32, Мудрик, 90+4
-
1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе