Україна в грудні імпортувала найбільше електроенергії за 2023 рік
У грудні 2023 року Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії за рік - 232 950 МВт-год. Такий показник є майже в 4 рази більшим за обсяги листопада
Про це свідчать дані ExPro.
Зазначено, що експорт української електроенергії відбувався лише 31 грудня - тоді державна компанія "Укргідроенерго" поставила до Молдови 210 МВт-год. Водночас найбільше імпорт електроенергії зріс в період різдвяних свят.
"Зниження цін на сусідніх європейських ринках простимулювало зростання імпорту електроенергії. Поставки з 22 грудня відбувались майже у всі години доби", - зауважило видання.
У порівнянні з груднем 2022 року, імпорт електроенергії в Україну зріс у 75 разів.
Зокрема, упродовж 2023 року найбільше електроенергії до України надходило зі Словаччини - 69%. Водночас найбільше Україна експортувала до Молдови та Словаччини - по 40% від загального експорту електроенергії. Загальний обсяг імпорту за рік становить 806,4 тис. МВт-год, експорту - 366 тис. МВт-год.
- З 29 грудня Національний банк України пом'якшив валютні обмеження, аби збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії.
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