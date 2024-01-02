Україна в грудні імпортувала найбільше електроенергії за 2023 рік

Про це свідчать дані ExPro.

Зазначено, що експорт української електроенергії відбувався лише 31 грудня - тоді державна компанія "Укргідроенерго" поставила до Молдови 210 МВт-год. Водночас найбільше імпорт електроенергії зріс в період різдвяних свят.

"Зниження цін на сусідніх європейських ринках простимулювало зростання імпорту електроенергії. Поставки з 22 грудня відбувались майже у всі години доби", - зауважило видання.

У порівнянні з груднем 2022 року, імпорт електроенергії в Україну зріс у 75 разів.

Зокрема, упродовж 2023 року найбільше електроенергії до України надходило зі Словаччини - 69%. Водночас найбільше Україна експортувала до Молдови та Словаччини - по 40% від загального експорту електроенергії. Загальний обсяг імпорту за рік становить 806,4 тис. МВт-год, експорту - 366 тис. МВт-год.