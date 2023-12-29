НБУ пом'якшив валютні обмеження задля збільшення можливостей імпорту електроенергії

Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Надано можливість українському оператору системи передачі електричної енергії (НЕК "Укренерго") перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів Joint Allocation Office (JAO) за проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні зміни сприятимуть забезпеченню імпорту електроенергії в достатній кількості в разі пошкодження російськими окупантами енергетичної інфраструктури України, а також експорту електроенергії в разі її надлишку в енергосистемі.