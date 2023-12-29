НБУ пом'якшив валютні обмеження задля збільшення можливостей імпорту електроенергії
Національний банк України з 29 грудня пом'якшив валютні обмеження, аби збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії
Про це повідомила пресслужба регулятора.
"Надано можливість українському оператору системи передачі електричної енергії (НЕК "Укренерго") перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів Joint Allocation Office (JAO) за проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні зміни сприятимуть забезпеченню імпорту електроенергії в достатній кількості в разі пошкодження російськими окупантами енергетичної інфраструктури України, а також експорту електроенергії в разі її надлишку в енергосистемі.
- Мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.
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