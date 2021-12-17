Україна в ОБСЄ: у РФ стартувала нова кампанія з очорнення українців

Про це пише Укрінформ.



"У Росії стартувала нова кампанія з очорнення українців як екстремістів. Мішенню також став єдиний український журналіст, акредитований у Росії (Роман Цимбалюк - ред.)", - сказав Євген Цимбалюк.



Він порівняв це з 30-ми роками ХХ століття в СРСР, "коли широко вигадувалися антидержавні центри, щоб виправдати чистки проти цілих народів".



Євген Цимбалюк наголрсив, що соцопитувпння в Росії показують небезпечні наслідки такої політики: близько 75% громадян РФ підтвердили можливість війни проти України.



"Настрої російського керівництва ще більше прояснюються після чергового документального фільму за участю російського президента, який нещодавно вийшов у ефір до 30-ї річниці розпаду Радянського Союзу. Для Володимира Путіна розпад Союзу - це розпад історичної Росії", - додав він.

Нагадаємо, у Росії українському журналісту Роману Цимбалюку закидають екстремізм.

Омбудсман Людмила Денісова заявила, що Росія тисне на Романа Цимбалюка й позбавляє його права на вираження поглядів.

Роман Цимбалюк заявив, що в РФ його переслідують за нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" до росіян.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb