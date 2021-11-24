Україна в ТКГ висловила протест проти указу Путіна щодо товарів із ОРДЛО

Про це українська делегація в ТКГ повідомляє у Facebook.

"Українська делегація заявила протест проти підписання 15 листопада 2021 р. президентом РФ указу, який передбачає визнання Російською Федерацією так званих "сертифікатів щодо походження" товарів, що видаються на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Делегація вважає, що такі рішення Путіна суперечать Мінським домовленостям та рішенням лідерів "нормандського формату". Крім того, такі дії Кремля розцінюють як втручання у внутрішні справи України та повільну інтеграцію тимчасово окупованих територій у російський економічний простір.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про визнання РФ сертифікатів походження товарів, вироблених в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей, та прирівняв ці товари до російських.