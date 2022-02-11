Україна відкинула вимогу РФ щодо переговорів із терористами "ЛДНР", - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу з Харкова.



За його словами, на вчорашніх переговорах у Берліні радників лідерів "нормандського формату" головне питання стосувалося вимоги РФ, щоб Україна вела прямі переговори з терористами, що контролюються Росією, на Донбасі.



"Ключеве питання вчора - прямий діалог між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей. Це питання добре всім відоме. Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог із так званими "ДНР/ЛНР". Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії зі сторони конфлікту зміниться на статус посередника у конфлікті. Саме тому ми на це не йдемо", - сказав Кулеба.



Він зазначив, що українська делегація у Берліні провела непростий день на переговорах.



"Непроста, м'яко кажучи, була розмова, але Андрій Єрмак як голова цієї делегації та колеги, які були у складі цієї делегації, вони абсолютно утримали всі наші позиції. Не поступилися за жодним моментом, важливим для України, і не перетнули жодних червоних ліній. Цей діалог надзвичайно складний, але він має продовжитися, тому що немає іншого шляху, окрім дипломатичного врегулювання конфлікту", - розповів міністр.



Він уточнив, що Україна готова до продовження переговорів у "нормандському форматі".



Кулеба заявив, що зараз, завдяки роботі дипломатів, є чітке розуміння у всіх міжнародних партнерів з Європи та Північної Америки про те, що відповідальність за ескалацію несе РФ.



Крім того, Україна не прагне ескалації, а перебуває у захисній позиції і не планує жодних наступальних дій.

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