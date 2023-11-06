Україна відновила контакти зі Сьєрра-Леоне на найвищому рівні після 20-річної паузи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо, під час якої обговорив підтримку України, зустріч на Мальті та підтримку миру серед африканських країн
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Провів телефонну розмову з Президентом Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо. Радий відновити контакт між нашими державами на найвищому рівні після 20-річної паузи", - йдеться у повідомленні.
Зеленський привітав Сьєрра-Леоне з обранням до Радбезу ООН на 2024–2025 роки та висловив сподівання щодо продовження послідовної підтримки територіальної цілісності й суверенітету України.
Президенти обговорили українську Формулу миру, зустріч радників на Мальті та консолідацію підтримки українського бачення миру серед африканських країн, зокрема й на регіональних майданчиках.
Зеленський також розповів про ініціативу Grain From Ukraine і запросив Біо на другий саміт, що відбудеться в її межах.
- Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо 11 червня заявив, що сподівається, що африканській місії представників 6 країн удасться вмовити Путіна зупинити повномасштабне вторгнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.19 Купівля 37.19Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.6Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе