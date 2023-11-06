Україна відновила контакти зі Сьєрра-Леоне на найвищому рівні після 20-річної паузи, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів телефонну розмову з Президентом Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо. Радий відновити контакт між нашими державами на найвищому рівні після 20-річної паузи", - йдеться у повідомленні.

Зеленський привітав Сьєрра-Леоне з обранням до Радбезу ООН на 2024–2025 роки та висловив сподівання щодо продовження послідовної підтримки територіальної цілісності й суверенітету України.

Президенти обговорили українську Формулу миру, зустріч радників на Мальті та консолідацію підтримки українського бачення миру серед африканських країн, зокрема й на регіональних майданчиках.

Зеленський також розповів про ініціативу Grain From Ukraine і запросив Біо на другий саміт, що відбудеться в її межах.