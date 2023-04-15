Україна відновить експорт електроенергії до Словаччини
Щогодини Київ експортуватиме 200 МВт. Запуск відбудеться уже в понеділок, 17 квітня
Про це ідеться у повідомленні Укренерго.
"Україна з понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що був проведений аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини. На аукціоні розподілили 100% доступної спроможності у цьому напрямі серед чотирьох учасників.
В Укренерго повідомили, що експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову. При цьому постачання здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.
- 8 квітня Міненерго повідомило, що Україна відновлює експорт електроенергії у Європу за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі.
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