Україна відстояла високу позицію у підсумковому рейтингу ФІФА
Збірна України втрималася у топ-25 рейтингу ФІФА за підсумками 2021 року
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Збірна України завершила 2021 рік на 25-й позиції.
Суперник нашої національної команди в плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та Лізі націй Шотландія, посідає 38-ме місце.
З двох інших опонентів команди Олександра Петракова у Лізі націй вище перебуває Ірландія, яка йде 47-ю, Вірменія - 92-а.
Лідирує в рейтингу ФІФА Бельгія, друга - Бразилія, третя - Франція.
- Нагадаємо, у листопаді збірна України піднялась на 25-ту позицію у рейтингу ФІФА.
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