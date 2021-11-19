Збірна України з футболу повернулась у топ-25 рейтингу ФІФА

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний сайт ФІФА.



Збірна України у жовтні зіграла два матчі. У кваліфікації чемпіонату світу-2022 перемогла Боснії і Герцеговину (2:0), а товариську зустріч з Болгарією завершила внічию (0:0).



За підсумками цих матчів, збірна України піднялась з 26-го на 25-е місце рейтингу ФІФА.



Очолює рейтинг ФІФА Бельгія, Бразилія йде другою. Чемпіон Європи Італія - шоста.



Рейтинг ФІФА:



1. Бельгія – 1828.45 (0)



2. Бразилія – 1826.35 (0)



3. Франція – 1786.15 (0)



4. Англія – 1755.52 (+1)



5. Аргентина – 1750.51 (+1)



6. Італія - 1740.77 (-2) *



7. Іспанія – 1704.75 (0)



8. Португалія – 1660.25 (0)*



9. Данія – 1654.54 (+1)



10. Нідерланди – 1653.73 (+1)

...

18. Швеція - 1588.26 (-1) *



19. Уельс - 1578,01 (0) *

...

25. Україна – 1535.08 (+1)

...

38. Шотландія - 1471.82 (+4) *



* курсивом виділені збірні, з якими Україна може зустрітись у плей-офф кваліфікації ЧС-2022

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