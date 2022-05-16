Україна виграла чемпіонат світу з футболу серед паралімпійців
Паралімпійська збірна України стала чемпіоном світу з футболу в Іспанії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
У фіналі, який відбувався в місті Салоу, збірна України перемогла Іран - 1:0. "Золотий" гол забив Іван Доненко.
Паралімпійська збірна України виграла чемпіонат світу вшосте в історії. Також українські футболісти перемагали на ЧС у 2001, 2003, 2009, 2013, 2017 роках.
Чемпіонами світу-2022 стали Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренери - Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.
ЧС з футболу серед паралімпійців
Фінал
15 травня
Іран - Україна 0:1
Гол: Доненко, 13
- 15 травня збірна України за день до завершення Дефлімпійських ігор у Бразилії гарантувала собі перше місце у медальному заліку
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