Україна використовує штучний інтелект, щоб за світлинами трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким, - Федоров

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



За його словами, міністерство змінилося за час повномасштабного вторгнення РФ. Раніше використовували технології для запуску авторизації за допомогою співставлення біометрії обличчя з фотографією в реєстрі.



"Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає"", - наголосив Михайло Федоров.



Він додав, що ще місяць тому Мінцифра налаштовувала нову систему CRM для обробки заявок контакт-центру "Дії", а сьогодні налаштовує автодозвони в Росії, щоб розповідати правду про окупантів в Україні.



"Ми всі змінилися. Ми почали робити те, що навіть уявити не могли ще місяць тому. Дякую кожному за боротьбу. І перепрошую в кожного, кому нам не вдалося допомогти. Продовжуємо триматись разом і робити все можливе для нашої швидкої перемоги!" - підсумував міністр.

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