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Україна винесе на обговорення в ТКГ вбивство трьох людей у колонії в ОРДЛО

10 серпня, 2021 вiвторок
07:16
війна з Росією бойовик "ДНР"

Делегація України винесе на засідання Тристоронньої контактної групи питання вбивства трьох в'язнів в колонії на окупованій Донеччині

Про це у ефірі каналу "Дом" повідомила представниця окремих районів Донецької та Луганської областей української делегації в ТКГ Тетяна Іванова.

"Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. І за цих людей слід боротися теж", - впевнена Іванова.

Вона не виключила, що цей випадок обговорять на найближчому засіданні підгруп ТКГ, воно має відбутись 25 серпня.

"Про те, щоб ці люди також були розглянуті для включення до списків (на передачу). Я думаю, що це питання зараз буде актуальне", - сказала вона.

За словами Іванової,є випадки, коли українська сторона отримує з ОРДЛО недостовірну інформацію про відомву людей відбувати покарання на підконтрольній території.

"Якщо є можливість зараз звернутися до родичів людей, які там відбувають покарання, я дуже прошу, щоб вони перевірили цю інформацію. Я знаю, що дуже багато випадків, коли ця інформація є неправдивою. І нам її дають спеціально неправдиву, щоб ми не забирали на підконтрольну територію наших людей. І я прошу родичів: якщо ви знаєте про те, що ця інформація є неправдивою, зверніться до Координаційного центру, до СБУ для того, щоб ваших родичів включили в списки на обмін", - наголосила представниця в ТКГ.

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колонія
смерть
в'язні
"ДНР".
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