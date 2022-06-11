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Україна - Вірменія: де та коли дивитись матч Ліги націй

11 червня, 2022 субота
07:35
Спорт Збірна України з футболу

Сьогодні, 11 червня, збірна України зіграє з Вірменією у 3-му турі Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери впевнені, що Україна є беззаперечним фаворитом зустрічі. На перемогу українців дають коефіцієнт 1,17. Виграш Вірменії вважають малоймовірним - 16,0. Нічия - 7,0.

За свою історію Україна та Вірменія зустрічались 8 разів. Ми жодного разу не програвали, тричі грали з вірменами внічию.

Україна розпочала виступи у Лізі націй одразу з 2-го туру, де перемогла Ірландію 1:0.

Матч 1-го був перенесений на пізніший термін. Цього місяця наша збірна також проведе зустрічі з Вірменією (11.06) та повторний з Ірландією (14.06). 

Ліга націй

Дивізіон B

10 червня

Україна - Вірменія

Лодзь, стадіон ЛКС

Початок о 16:00

Пряма трансляція на телеканалах "Футбол 1" та "Індиго ТВ"

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