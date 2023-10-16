Україна вирвала перемогу в Англії у відборі молодіжного Євро-2025
Збірна України переграла у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи-2025 збірну Англії - чинних переможців турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна U21 у третьому матчі відбору обіграла Англію з рахунком 3:2. Україна перемогла у всіх матчах.
Перший тайм Україна виграла з рахунком 2:0. Назар Волошин на 31-й хвилині відкрив рахунок. Ще через 12 хвилин Олег Очеретько подвоїв перевагу українців.
У другому таймі, на 67-ій хвилині, Англія відігралась - забив нападник "Челсі" Чуквунонсо Мадуеке на 67-й хвилині. На 89-й хвилині англійці зрівняли рахунок - відзначився Чарлі Крессвелл.
Уже в компенсований час нападник "Руха" Ілля Квасниця забив та здобув перемогу для України - 3:2.
Де Україна в таблиці відбору
Після перемоги Україна очолила групу F. Англія на другому місці.
До фінальної частини Євро-2025 напряму вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.
Наступний матч українська молодіжка зіграє 17 листопада у Кошице (Словаччина) проти Люксембургу.
Євро-2025
Відбірковий турнір
16 жовтня
Група F
Україна U21 - Англія U21 3:2
Голи: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 – Мадуеке, 67, Крессвелл, 89
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