Україна вирвала перемогу в Англії у відборі молодіжного Євро-2025

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна U21 у третьому матчі відбору обіграла Англію з рахунком 3:2. Україна перемогла у всіх матчах.

Перший тайм Україна виграла з рахунком 2:0. Назар Волошин на 31-й хвилині відкрив рахунок. Ще через 12 хвилин Олег Очеретько подвоїв перевагу українців.

У другому таймі, на 67-ій хвилині, Англія відігралась - забив нападник "Челсі" Чуквунонсо Мадуеке на 67-й хвилині. На 89-й хвилині англійці зрівняли рахунок - відзначився Чарлі Крессвелл.

Уже в компенсований час нападник "Руха" Ілля Квасниця забив та здобув перемогу для України - 3:2.

Де Україна в таблиці відбору

Після перемоги Україна очолила групу F. Англія на другому місці.

До фінальної частини Євро-2025 напряму вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.

Наступний матч українська молодіжка зіграє 17 листопада у Кошице (Словаччина) проти Люксембургу.

Євро-2025

Відбірковий турнір

16 жовтня

Група F

Україна U21 - Англія U21 3:2

Голи: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 – Мадуеке, 67, Крессвелл, 89