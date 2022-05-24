Україна вистояла протягом трьох місяців завдяки десяткам тисяч подвигів усіх, хто захищає нашу державу, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"15 227 українців та українок відзначені державними нагородами, з них 12 550 військовослужбовців ЗСУ, 1 081 воїн Нацгвардії, 205 прикордонників, 182 поліцейських , 167 працівників СБУ, 138 представників ДСНС, 99 воїнів Головного управління розвідки, 38 працівників Держспецзв'язку, а ще працівники Держуправління охорони, Служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР і Служби судової охорони, які також зробили внесок у нашу оборону. 155 українцям присвоєно звання "Герой України", з них 75 посмертно", - сказав президент.

Він зазначив, що 1016 населених пунктів України вже деокуповано.

"Кожна з цих цифр - це історія. Історія надзвичайної сміливості і самопожертви. Це героїчний захист Маріуполя, це успіхи в битвах за Київ, Чернігів, Суми і Харків. Це героїчна оборона на Донбасі, це захист Одеси, Миколаєва і усього нашого Півдня. Це протести та спротив в тих містах і тих громадах України, які нам ще належить звільнити. Маємо пам'ятати завжди, що вистояли протягом цих трьох місяців завдяки десяткам тисяч подвигів усіх, хто захищає нашу державу. І ціною десятків тисяч життів українок і українців, яких вбили окупанти", - підсумував Зеленський.