Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

У другий змагальний день Всесвітніх ігор-2022 у бірмінгемі (США) збірна України здобула 4 золоті, 6 срібних та 3 бронзові медалі.

Карате

У карате Аніта Серьогіна виграла золото у категорії до 61 кг, а Станіслав Горуна отримав срібло у вазі до 75 кг.

Підводне плавання

У підводному плаванні у моноласті на дистанції 400 м Софія Гречко фінішувала другою, а Анастасія Антоняк - третьою.

Паверліфтинг

У паверліфтингу у важкій вазі Володимир Рисієв став чемпіоном, а Данило Ковальов - бронзовим призером. В середній вазі срібло отримав Микола Баранник.

Сумо

У змаганнях із сумо в надважкій вазі золото виборола Світлана Яромка, яка перемогла у фіналі іншу українку - Іванну Березовську. Важа Даіаурі здобув золоту нагороду в середній ваговій категорії.

Срібними медалістами у сумо стали Карина Колесник (середня вага) та Демід Караченко (легка вага), бронзовим - Святослав Семикрас (легка вага).

Таким чином, збірна України вже здобула на Всесвітніх іграх-2022 6 золотих, 6 срібних та 5 бронзових нагород та вийшла на друге місце у загальному медальному заліку. Лідирує Колумбія, в якої 7 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди.

За загальною кількістю медалей українці перші.

9 липня у перший день Всесвітніх ігор у США збірна України виграла дві золоті та дві бронзові медалі

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