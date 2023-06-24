Україна вийшла у чвертьфінал молодіжного Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У четвер, 24 червня, збірна Іспанії перемогла Хорватію (1:0) у матчі суперників нашої молодіжки на Євро-2023. Цей результат забезпечив Україні місце в чвертьфіналі.

Після 2-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія з 6 балами очолюють групу B. Хорватія та Румунія ділять 3-4 позицію, у них 0 очок.

У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 27 червня.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.