Україна вийшла у чвертьфінал молодіжного Євро-2023
Молодіжна збірна України з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 24 червня, збірна Іспанії перемогла Хорватію (1:0) у матчі суперників нашої молодіжки на Євро-2023. Цей результат забезпечив Україні місце в чвертьфіналі.
Після 2-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія з 6 балами очолюють групу B. Хорватія та Румунія ділять 3-4 позицію, у них 0 очок.
У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 27 червня.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
- 24 червня молодіжна збірна України з футболу перемогла однолітків з Румунії у 2-му турі Євро-2023.
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