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Україна включила 31 російського артиста до списку осіб, які загрожують нацбезпеці
Міністерство культури та інформаційної політики України розширило перелік осіб, які створюють загрозу націбезпеці, додавши до нього 31 російського артиста
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на дані Мінкульта.
До списку загроз нацбезпеці України потрапили наступні особи:
- Анастасія Бакланова
- Павло Богомолов
- Тетяна Бурнакіна
- Ілля Власов
- Сергій Воробйов
- Костянтин Гапонов
- Михайло Грищенко
- Роман Гусєв
- Усеїн Дегерменджі
- Ілля Домбровський
- Олександр Загуляєв
- В’ячеслав Земляной
- Олександр Классен
- Юрій Котов
- Євгеній Кузьмін
- Олександр Лапшов/Лапшев
- Ігор Лучіхін
- Володимир Міллер
- Катерина Насонова
- Роман Нікіфоров
- Андрій Пензін
- Єгор Попов
- Михайло Разінкін
- Олександр Романов
- Андрій Скабара
- Валентин Томусяк
- Євген Федоров
- Андрій Фомін
- Дмитро Чудін
- Максим Шпаковський
- Людмила Яковлева/Заплатнікова
- Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Мінкульт додав 7 осіб до списку загроз національній безпеці.
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