Україна втратила дві позиції у новому рейтингу ФІФА
Збірна України опустилася з 25-го на 27-ме місце в рейтингу національних збірних Міжнародної асоціації футбольних федерацій
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
У лютневому рейтингу ФІФА збірна України втратила дві позиції та опустилася на 27-й рядок.
Суперник збірної України в плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та Лізі націй, Шотландія, посідає 40-е місце. З інших опонентів нашої національної команди по Лізі націй вище перебуває Ірландія, яка йде 49-ю, Вірменія займає 92-е місце
Лідерство в рейтингу ФІФА зберегла Бельгія, Бразилія - друга, Франція - третя.
Україна зіграє з Шотландією у півфіналі плей-офф ЧС-2022 24 березня у Глазго. Переможець 29 березня розіграє путівку до Катару із сильнішим у парі Уельс - Австрія.
- Нагадаємо, 23 грудня збірна України втрималася у топ-25 рейтингу ФІФА за підсумками 2021 року.
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