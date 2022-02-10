Україна втратила дві позиції у новому рейтингу ФІФА

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У лютневому рейтингу ФІФА збірна України втратила дві позиції та опустилася на 27-й рядок.

Суперник збірної України в плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та Лізі націй, Шотландія, посідає 40-е місце. З інших опонентів нашої національної команди по Лізі націй вище перебуває Ірландія, яка йде 49-ю, Вірменія займає 92-е місце

Лідерство в рейтингу ФІФА зберегла Бельгія, Бразилія - друга, Франція - третя.

Україна зіграє з Шотландією у півфіналі плей-офф ЧС-2022 24 березня у Глазго. Переможець 29 березня розіграє путівку до Катару із сильнішим у парі Уельс - Австрія.