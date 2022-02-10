Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Україна втратила дві позиції у новому рейтингу ФІФА

Україна втратила дві позиції у новому рейтингу ФІФА

10 лютого, 2022 четвер
13:01
Спорт футбольна збірна України

Збірна України опустилася з 25-го на 27-ме місце в рейтингу національних збірних Міжнародної асоціації футбольних федерацій

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА

У лютневому рейтингу ФІФА збірна України втратила дві позиції та опустилася на 27-й рядок. 

Суперник збірної України в плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та Лізі націй, Шотландія, посідає 40-е місце. З інших опонентів нашої національної команди по Лізі націй вище перебуває Ірландія, яка йде 49-ю, Вірменія займає 92-е місце 

Лідерство в рейтингу ФІФА зберегла Бельгія, Бразилія - друга, Франція - третя. 

Україна зіграє з Шотландією у півфіналі плей-офф ЧС-2022 24 березня у Глазго. Переможець 29 березня розіграє путівку до Катару із сильнішим у парі Уельс - Австрія. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 


 
футбол
Збірна України
рейтинг ФІФА
ЧС-2022
збірна Шотландії
Читайте також:
Ігор Лапін
8 лютого, 2022 вiвторок
"Нехай посилює охорону Мінської АЕС": екснардеп Лапін попередив Лукашенка, що у разі війни бойові дії відбуватимуться не лише в Україні
Ярослав Железняк
8 лютого, 2022 вiвторок
$1,1 млрд + тариф: нардеп Железняк припустив, що смартфони літнім людям роздаватимуть, заощадивши на обороні та боротьбі з COVID-19
Марія Захарова
9 лютого, 2022 середа
РФ назвала умову деескалації: зажадала від України повернути все надане Заходом озброєння, припинити співпрацю з НАТО і відіслати військових інструкторів
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.77
    Купівля 27.77
    Продаж 28.04
  • EUR
    Купівля 31.69
    Продаж 32.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
10 лютого
13:39
Василь Ломаченко
Промоутер пояснив, чому бій Ломаченка проти абсолютного чемпіона не має сенсу
13:29
Порошенко в інтерв’ю австралійському телеканалу ABC News закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ в НАТО
13:29
Нова пошта
"Нова пошта" почала доставляти посилки з онлайн-магазинів Іспанії та Франції
13:29
НАТО запропонувало РФ продовжити зустрічі щодо України
13:24
Наталка Діденко
Україну 11 лютого накриють дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
13:12
ФСБ
ФСБ заявила про викриття групи "мінерів" будівель в ОРДЛО, РФ і Білорусі, яку нібито організував українець
12:57
Зеленський
Зеленський про ескалацію біля кордонів України: нічого нового не бачимо і з погляду безпеки немає перешкод, які б заважали бізнесу
12:52
Антарктида
На станції "Академік Вернадський" в Антарктиді зареєстрували рекордні +12,7°С
12:52
Сергій Лавров
РФ не виключає тимчасової евакуації своїх дипломатів з України
12:46
Висотою 120 метрів: SpaceX завершила будівництво прототипу ракети Starship
12:41
санкції проти рф
The Guardian: цього тижня МЗС Великої Британії підпише законопроєкт про "найжорстокіші санкції" проти РФ
12:28
Париж заборонив в'їзд учасникам "конвою свободи", які виступають проти COVID-обмежень
12:22
МЗС
МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки
12:19
десантні кораблі Росії
Великі десантні кораблі Росії прибули до окупованого Севастополя
12:03
Молнупіравір
У аптеках Хмельницького виявили ліки від COVID-19 під виглядом "Молнупіравіру": МОЗ каже, що не давало дозвіл продавати у вільному доступі
12:03
Оновлено
Хлоя Кім
Олімпіада-2022: Усі медалісти шостого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
12:00
Ігор Коломойський
Апеляційний суд переніс розгляд апеляцій про недійсність поруки Коломойського
11:58
Володимир Ар’єв
"Справу Чауса треба подавати в НАБУ, адже СБУ повністю ігнорує покази екссудді", − нардеп Володимир Ар’єв
11:51
Ліз Трасс
Візит голови МЗС Британії до Москви: Трасс попередила РФ про "катастрофічні" наслідки у разі нового вторгнення в Україну
11:40
Телескоп NASA сфотографував галактику в сузір'ї Великої Ведмедиці
11:39
Укрпошта
Кабмін дозволив використовувати тисячу за вакцинацію на оплату періодичних видань
11:37
У Дарницькому районі Києва чоловік скоїв самогубство
11:19
Ольга Стефанішина
Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на COVID-19
11:18
Дмитро Кулеба
"Потрібно ставити РФ болючі запитання й вимагати відповідей": Кулеба заявив, що Росія вчиняє злочин щодо України й ОБСЄ не може залишатися пасивно-нейтральною
11:08
Джейн Псакі
"Жарти про зґвалтування обурливі": Білий дім прокоментував слова Путіна "тєрпі, моя красавіца"
11:06
Оновлено
Владислав Гераскевич
Олімпіада-2022: Усі результати українців у шостий день Ігор у Пекіні
10:56
На аукціоні Sotheby's продали рідкісний чорний діамант із космосу за криптовалюту
10:47
Іван Ковбаснюк
Олімпіада-2022: Ковбаснюк повторив історичне досягнення України у гірських лижах
10:39
поліція
Поліція затримала одного з нападників на помічника Венедіктової
10:31
СБУ, обшуки
Готував теракт у Києві та збирав дані про ЗСУ з прикордонних районів: СБУ викрила агента спецслужб Білорусі
10:29
Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання біля кордонів України
10:11
Наталія Савченко
Ув'язнена окупантами в ОРЛО українська лікарка Савченко потребує термінового лікування та звільнення, - Денісова
10:03
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2022
Не Олімпіада, а страшний сон: Олімпійський чемпіон Абраменко відреагував на недопуск України до змагань у фристайлі
09:56
СБУ
"Є спробою політичної маніпуляції": в СБУ відреагував на звинувачення Разумкова у спробі зірвати його пресконференцію в Харкові
09:49
Джо Байден
США й Саудівська Аравія мають намір спільно підтримувати стабільність постачання енергоносіїв у світі
09:41
Іван Шмуратко
Американець Чен виконав фантастичні п'ять стрибків у чотири оберти та виграв Олімпіаду-2022, українець Шмуратко став останнім
09:20
Путін
Путін заявив про плани "добитися" від США й НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки"
09:10
Владислав Гераскевич
Олімпіада-2022: Українець Гераскевич, від якого чекали "прориву" у скелетоні, стартував на Іграх у Пекіні
09:01
Циклон "Бацірай"
Кількість загиблих через циклон "Бацірай" на Мадагаскарі зросла до 92
08:36
сніг
В Україну 10 лютого прийдуть ожеледиця, мокрий сніг і дощ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV