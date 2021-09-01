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Україна втратила двох важливих футболістів на матч з Францією у відборі на ЧС-2022

1 вересня, 2021 середа
21:49
Спорт Олександр Зінченко (праворуч)

Захисник Віталій Миколенко і півзахисник Олександр Зінченко не зіграють проти Франції у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Через дискваліфікації захисник Віталій Миколенко і півзахисник Олександр Зінченко не зіграють за збірну України в матчі проти Франції у відборі на ЧС-2022. 

У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.

У матчі проти казахів Зінченко та Миколенко отримали жовті картки. Футболісти пропустять матч проти Франції через перебір попереджень від арбітра.

Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці четвертий. Лідирує з 7 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина з 1 пунктом - остання.  

До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах. 

Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.

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футбол
Збірна України
Олександр Зінченко
ЧС-2022
Віталій Миколенко
збірна Казахстану
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