Україна втратила двох важливих футболістів на матч з Францією у відборі на ЧС-2022
Захисник Віталій Миколенко і півзахисник Олександр Зінченко не зіграють проти Франції у відборі на ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Через дискваліфікації захисник Віталій Миколенко і півзахисник Олександр Зінченко не зіграють за збірну України в матчі проти Франції у відборі на ЧС-2022.
У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.
У матчі проти казахів Зінченко та Миколенко отримали жовті картки. Футболісти пропустять матч проти Франції через перебір попереджень від арбітра.
Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці четвертий. Лідирує з 7 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина з 1 пунктом - остання.
До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах.
Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.
- 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграла внічию проти Казахстану.
- В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував невдалий матч з Казахстаном у відборі на ЧС-2022.
- Після цього форвард збірної України Роман Яремчук показав, що розчарований після нічиї зі збірною Казахстану у матчі відбору на ЧС-2022.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе