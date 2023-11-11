"Україна й Польща мають бути разом": Зеленський поспілкувався з Дудою
У суботу, 11 листопада, у День незалежності Польщі президент Володимир Зеленський поспілкувався з Анджеєм Дудою
Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.
"Хороша розмова. Я привітав Анджея та всіх поляків зі Святом незалежності Польщі. Цей день для Польщі так само важливий, як для нас, українців. Історія наших народів переплетена і в цьому – як була відновлена незалежність наших держав, як ми дбаємо зараз, щоб її захистити", - каже президент України.
За словами Володимира Зеленського, він дякує Польщі за вагому підтримку.
"Україна й Польща мають бути разом, щоб наші люди завжди були вільними. Я дякую Анджею за добрі слова сьогодні про Україну й українців. Дякую за всю надзвичайно вагому підтримку Польщі для нашої держави та людей", - йдеться у відео.
- 11 листопада у Республіці Польща відбувається щорічне святкування Дня Незалежності.
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