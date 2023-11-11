"Україна й Польща мають бути разом": Зеленський поспілкувався з Дудою

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Хороша розмова. Я привітав Анджея та всіх поляків зі Святом незалежності Польщі. Цей день для Польщі так само важливий, як для нас, українців. Історія наших народів переплетена і в цьому – як була відновлена незалежність наших держав, як ми дбаємо зараз, щоб її захистити", - каже президент України.

За словами Володимира Зеленського, він дякує Польщі за вагому підтримку.

"Україна й Польща мають бути разом, щоб наші люди завжди були вільними. Я дякую Анджею за добрі слова сьогодні про Україну й українців. Дякую за всю надзвичайно вагому підтримку Польщі для нашої держави та людей", - йдеться у відео.