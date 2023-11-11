Польща святкує День Незалежності

Про це розповідає Українська служба Польського радіо.

Як наголосив президент Польщі Анджей Дуда, відновлення незалежності 1918 року було мрією та дивовижним результатом державних і національно-визвольних зусиль. Але, разом з тим, додав він, цю подію не можна вважати випадковістю.

"Інколи кажуть, що це було дивом. Але це неправда. Не виключено, що була у цьому опіка провидіння, було 123 роки молитов та віри в те, що Польща буде віднайдена. Але передусім це була велика сила нації. Нації, яка боролась, яка підтримувала різним чином своє існування, свою мову, плекала свою еліту, яка за кожним разом вставала з колін. Нація йшла вперед із вірою, що свою державу здобуде", - заявив польський президент.

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Дуда підкреслив у своїй промові, що у разі загрози Польщі з боку Росії лише сильна армія може гарантувати безпеку. За словами Дуди, що це дуже важливо для майбутнього країни.

Також президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ті, хто будує сильну Польщу, зміцнюють духовний бік народу. Про це він сказав у Бельведері під час церемонії вручення державних нагород. Це частина святкування Дня Незалежності 11 листопада.

Серед нагороджених - скульптор, сценограф і художник Єжи Калина.

Дуда нагородив його Орденом Білого Орла за "видатний внесок у польську культуру, за послідовний захист правди й творчої свободи в Польській Народній Республіці завдяки видатним і зворушливим мистецьким досягненням, а також за працю на користь суверенної Польщі".