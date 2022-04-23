Україна й Туреччина обговорили морські поставки, постачання нафтопродуктів і обладнання для сільського господарства

Про це заявили в Мінекономіки.



"Перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко провела перемовини з турецьким колегою - міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем щодо подальшої співпраці України та Туреччини", - зауважили в міністерстві.



Міністри обговорили відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини, налагодження альтернативних варіантів. Також Юлія Свириденко та Мехмет Муш говорили про постачання до України турецького обладнання для переробки сільськогосподарської продукції.



"Українським підприємствам потрібне технологічне обладнання під ключ і Туреччина може бути одним з важливих постачальників та надавати експортне фінансування поставок обладнання для українських замовників", - зазначили в мінекономіки.



Також міністерство працює над відновленням виробничих ланцюгів, за котрими компанії з Туреччини ввозили до України власну сировину для переробки та подальшого експорту або продажу на внутрішніх українських або турецьких ринках.



У Мінекономіки заявили, що продовжують допомагати українським імпортерам переорієнтовувати канали поставок нафтопродуктів з РФ і Білорусі. Туреччина розгляне можливість виділити додаткові обсяги для України.



"Туреччина продовжує підтримувати державний суверенітет України і бути важливим геополітичним і торговим партнером нашої держави", - наголосили в міністерстві економіки.

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