Україна й Туреччина обговорили морські поставки, постачання нафтопродуктів і обладнання для сільського господарства
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко обговорила з міністром торгівлі Туреччини Мехметом Мушем відновлення морських поставок, постачання нафтопродуктів і сільськогосподарського обладнання
Про це заявили в Мінекономіки.
"Перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко провела перемовини з турецьким колегою - міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем щодо подальшої співпраці України та Туреччини", - зауважили в міністерстві.
Міністри обговорили відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини, налагодження альтернативних варіантів. Також Юлія Свириденко та Мехмет Муш говорили про постачання до України турецького обладнання для переробки сільськогосподарської продукції.
"Українським підприємствам потрібне технологічне обладнання під ключ і Туреччина може бути одним з важливих постачальників та надавати експортне фінансування поставок обладнання для українських замовників", - зазначили в мінекономіки.
Також міністерство працює над відновленням виробничих ланцюгів, за котрими компанії з Туреччини ввозили до України власну сировину для переробки та подальшого експорту або продажу на внутрішніх українських або турецьких ринках.
У Мінекономіки заявили, що продовжують допомагати українським імпортерам переорієнтовувати канали поставок нафтопродуктів з РФ і Білорусі. Туреччина розгляне можливість виділити додаткові обсяги для України.
"Туреччина продовжує підтримувати державний суверенітет України і бути важливим геополітичним і торговим партнером нашої держави", - наголосили в міністерстві економіки.
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