Таку думку BILD висловили високопосадовці НАТО.

Джерела видання вважають, що зброя, яку зараз постачає Захід, буде використана вже в травні для витіснення російської армії, що вторглася з півдня та сходу України. За їхніми словами, наразі партнери роблять усе необхідне для підготовки ЗСУ до контрнаступу.

"Ми готуємося до наступу навесні або влітку. Найближчі шість місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників", - сказав співрозмовник видання.

Джерела не називають точок, на які буде спрямовано контрнаступ, але вочевидь, це буде Луганщина та Запорізька область, пише ЗМІ. Також співрозмовники видання не виключають, що Україна звільнятиме Крим.

"Українська протиповітряна оборона сьогодні набагато сильніша, ніж вона була на початку війни", - зазначив неназваний чиновник і наголосив, що це є сигналом того, що Україна зможе досягти прориву та звільнити нові території найближчими місяцями.