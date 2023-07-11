Україна за 5 тижнів звільнила стільки ж території, скільки армія РФ захоплювала пів року, - ISW
Аналітики підрахували, що Сили оборони за 5 тижнів контрнаступу звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за пів року
Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW)
У звіті вказують, що українські офіційні особи заявили 10 липня, що Сили оборони мають вогневий контроль над Бахмутом і російськими наземними лініями зв'язку навколо міста.
Як українські, так і російські джерела в останні дні вказують на те, що Україна завойовує позиції в районі Бахмута і на його південно-західних флангах, включаючи специфічні особливості рельєфу, які можуть дати українським силам вогневу перевагу.
Крім того, повідомляють аналітики, українські війська 10 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.
З початку українського контрнаступу 4 червня, за підрахунками ISW, зробленими на основі власних даних контролю місцевості, українські війська відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території. В огляді уточнюють, що українські дані відрізняються від даних ISW через різні підходи до підрахунків.
Отже, зазначають експерти, з 1 січня російські війська захопили загалом 282 квадратних кілометри на всій території бойових дій.
За 5 тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за 6 місяців.
- Напередодні у Генштабі заявили, що від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках – площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.
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