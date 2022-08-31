Україна за два місяці заробила від експорту електроенергії майже 3 млрд грн
Надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії в Румунію і Словаччину у період з 30 червня по 31 серпня зросли до 2,94 мільярда гривень
Про це свідчать дані компанії, передає Інтерфакс-Україна.
В останні десять днів серпня надходження від продажу перетину збільшилися на 1,02 млрд грн за рахунок зростання ціни на е/е в Європі, що безпосередньо впливає на ціну перетину.
У результаті, перетин в Румунію за десять днів обійшовся експортерам в 502,1 млн грн, що в перерахунку на добу на 39% вище, ніж у третій тиждень серпня, в Словаччину – 519,5 млн грн (на 63% вище, ніж середня добова вартість перетину в третій тиждень серпня).
Найдорожчим був перетин на останню добу серпня - по Румунії 56,8 млн грн, по Словаччині 59,4 млн грн.
Державне ПрАТ "Укргідроенерго" продовжувало викуповувати перетин 100 МВт рівним графіком для поставок е/е в Молдову (загалом 2400 МВт-год на добу).
Перетин до Польщі продовжує викуповувати на добових аукціонах на додачу до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДТЕК Західенерго" - на 22-31 серпня по 63 МВт кожну годину (1512 МВт-год на добу).
- Відзначимо, вчора, 30 серпня, вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро.
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