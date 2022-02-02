Україна забезпечена паливом для атомних електростанцій на півтора року, – експерт
Україна має запас палива для атомних електростанцій на півтори року, тому проблем з паливом через загострення ситуації з боку РФ навіть у разі роботи всіх енергоблоків АЕС не буде
Про це експерт з енергетичних питань Олексій Хабатюк заявив у програмі “Енерго Live” в ефірі Еспресо.TV.
“На атомних електростанціях завантаження палива – нечаста процедура. До того ж там формується запас палива. Цього запасу зараз приблизно вистачить на півтора роки. Крім того, його постачає не тільки Росія, але й компанія Westinghouse”, – сказав він.
Він нагадав, що нині працюють усі 15 енергоблоків НАК “Енергоатом” на повну потужність, що є безпрецедентним для України. Атомна генерація закриває близько 50% потреб країни в електроенергії.
“В Україні атомна генерація відіграє ключову роль у надійності постачання”, – підкреслив Хабатюк.
За словами експерта, запуск 15 енергоблоків був спланований ще восени.
Це потрібно, щоб протестувати систему на готовність до роботи в ізольованому режимі.
“Зараз ми працюємо одночасно, синхронно з енергосистемами Білорусі та РФ. Відбуваються перетоки електроенергії між цими країнами. Україна поставила собі мету – від’єднатися від цих систем і перейти до синхронної роботи з європейською континентальною системою, яка покриває всю Європу. Для цього потрібно провести тестування, яке і було заплановане на лютий”, – пояснив Олексій Хабатюк.
Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" уранці 30 січня підключив до енергосистеми енергоблок №4 Рівненської АЕС, таким чином запустивши в роботу всі наявні 15 енергоблоків. Останнім був підключений енергоблок №4 Рівненської атомної станції.
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