Україна забезпечена паливом для атомних електростанцій на півтора року, – експерт

Про це експерт з енергетичних питань Олексій Хабатюк заявив у програмі “Енерго Live” в ефірі Еспресо.TV.

“На атомних електростанціях завантаження палива – нечаста процедура. До того ж там формується запас палива. Цього запасу зараз приблизно вистачить на півтора роки. Крім того, його постачає не тільки Росія, але й компанія Westinghouse”, – сказав він.

Він нагадав, що нині працюють усі 15 енергоблоків НАК “Енергоатом” на повну потужність, що є безпрецедентним для України. Атомна генерація закриває близько 50% потреб країни в електроенергії.

“В Україні атомна генерація відіграє ключову роль у надійності постачання”, – підкреслив Хабатюк.

За словами експерта, запуск 15 енергоблоків був спланований ще восени.

Це потрібно, щоб протестувати систему на готовність до роботи в ізольованому режимі.

“Зараз ми працюємо одночасно, синхронно з енергосистемами Білорусі та РФ. Відбуваються перетоки електроенергії між цими країнами. Україна поставила собі мету – від’єднатися від цих систем і перейти до синхронної роботи з європейською континентальною системою, яка покриває всю Європу. Для цього потрібно провести тестування, яке і було заплановане на лютий”, – пояснив Олексій Хабатюк.

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" уранці 30 січня підключив до енергосистеми енергоблок №4 Рівненської АЕС, таким чином запустивши в роботу всі наявні 15 енергоблоків. Останнім був підключений енергоблок №4 Рівненської атомної станції.