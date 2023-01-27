Про це інформує в інтерв'ю KyivPost радниця керівника ОП Дарина Зарівна.

"На цей момент Україна повернула 106 цивільних громадян. Згідно з міжнародними нормативно-правовими документами, цивільних громадян як некомбатантів РФ повинна повернути без жодних умов, не використовуючи їх в процесі обміну військовополоненими", - сказала Зарівна.

Представниця ОП розповіла, що спілкування з Росією нині відбувається лише стосовно обміну полонених і тільки через Координаційний штаб.

"В Україні існує реєстр Національного інформаційного бюро, куди потрапляють відомості про полонених та зниклих безвісти. На обмін подають увесь реєстр, тобто усіх, хто зареєстрований як полонений або зниклий безвісти. Ці відомості можуть подавати як родини, близькі, так і військові частини, слідчі, служба безпеки чи інші закриті джерела", - роз'яснює радниця керівника Офісу.

Зарівна наголошує, головним завданням влади є повернення українців, водночас з російської сторони такої мотивації практично немає.

"Буває, що під час чергового обміну додому повертається третина тих наших захисників, про чию долю раніше нічого не було відомо. Проте кожного разу перемовини відбуваються дуже важко. Паралельно може тривати робота відразу по кількох обмінах, вони перебувають на різних етапах, до перемовин залучаються різні структури", - додала представниця ОП.

Повідомляється, нерідко буває, що обміни зриваються, або переносяться на інші дати.

Раніше Туреччина ініціювала створення гуманітарного коридору для військовополонених, зазначивши, що готова прийняти і лікувати їх у себе.

Український омбудсмен розкрив суть гуманітарного коридору для важкопоранених полонених. Згідно з Женевськими конвенціями, є визначений пріоритет в обміні полоненими - спочатку повертаються військовополонені жінки, потім поранені.

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