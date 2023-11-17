"Україна захищає Європу": міністр оборони Болгарії попередив про наслідки перемоги РФ у війні

Про це повідомляє Euractiv.

Під час передвиборчих дебатів Тагарєв звинуватив опозицію в поширенні дезінформації, яка, на його думку, знижує бажання людей робити кар'єру в армії.

Він навів приклад аналіз Міноборони України, який свідчить, що з початку війни в Україні заявки до військових ЗВО скоротилися на 35%, а кількість курсантів – на 45%, що передбачає масовий брак офіцерів в армії понад наступні чотири роки.

"Це яскравий приклад того, що кампанія дезінформації парламентських партій знижує боєздатність країни", — сказав Тагарєв про проросійську дезінформацію, заявивши, що членство в НАТО та надсилання військової допомоги Україні поставили б Болгарію в прямий військовий конфлікт з Росією.

Він прокоментував й занепокоєння щодо надання Болгарією військової допомоги Україні, зазначивши, що Болгарія надає допомогу "жертві неспровокованої агресії".

"Захищаючи себе, Україна захищає Європу від Кремля. Якщо Україна програє, будьте готові як мінімум подвоїти ресурси, які Болгарія виділяє на оборону", – сказав він.

Тагарєв нагадав, що до 2024 року армія матиме бюджет, який навіть перевищує запланований у національному плані забезпечення вимог НАТО щодо витрат на оборону у розмірі 2% ВВП країни.