Україна закликає інші країни використати свій вплив на Іран, щоб зупинити поставки дронів РФ
Україна докладає максимум зусиль, щоб зупинити постачання Росії дронів-камікадзе з Ірану і вдячна польському президенту Анджею Дуді за комунікацію з іранською стороною з цього питання
Про це в коментарі агентству PAP заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Україна вживає максимальних заходів, аби зупинити постачання Росії дронів та ракет з Ірану. Робота ведеться на політичному та інших напрямах" - сказав він.
Зокрема, під час розмови президента Зеленського із президентом Дудою пролунав заклик до польської сторони скористатися наявними у Варшави можливостями впливу на Тегеран.
Читайте також: СБУ розслідуватиме постачання іранської зброї для допомоги РФ у війні проти України
"Ми вдячні главі польської держави за допомогу в комунікації з іранською стороною. Українська сторона також звернулася і до інших країн, аби вони використали свої можливості впливу на Іран" - заявив Ніколенко.
За його словами, зусилля із припинення постачань іранської зброї жодним чином не підважують жорстку позицію міжнародної спільноти щодо придушень прав людини в Ірані.
"Навпаки активний тиск змушуватиме Тегеран поважати права людини та міжнародне право" - пояснив речник.
- 11 жовтня українська розвідка повідомила, що Росія замовила в Ірану понад 2 тис. безпілотників Shahed-136.
- 20 жовтня ЄС запровадили новий пакет санкцій проти Ірану за постачання зброї РФ.
- 21 жовтня Іран закликав своїх громадян покинути Україну та не їздити туди, у разі якщо поїздка була запланована.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе