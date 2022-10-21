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Україна закликає інші країни використати свій вплив на Іран, щоб зупинити поставки дронів РФ

21 жовтня, 2022 п'ятниця
17:49
війна з Росією іранський дрон Shahed 129

Україна докладає максимум зусиль, щоб зупинити постачання Росії дронів-камікадзе з Ірану і вдячна польському президенту Анджею Дуді за комунікацію з іранською стороною з цього питання

Про це в коментарі агентству PAP заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна вживає максимальних заходів, аби зупинити постачання Росії дронів та ракет з Ірану. Робота ведеться на політичному та інших напрямах" - сказав він.

Зокрема, під час розмови президента Зеленського із президентом Дудою пролунав заклик до польської сторони скористатися наявними у Варшави можливостями впливу на Тегеран.

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"Ми вдячні главі польської держави за допомогу в комунікації з іранською стороною. Українська сторона також звернулася і до інших країн, аби вони використали свої можливості впливу на Іран" - заявив Ніколенко.

За його словами, зусилля із припинення постачань іранської зброї жодним чином не підважують жорстку позицію міжнародної спільноти щодо придушень прав людини в Ірані.

"Навпаки активний тиск змушуватиме Тегеран поважати права людини та міжнародне право" - пояснив речник.

  • 11 жовтня українська розвідка повідомила, що Росія замовила в Ірану понад 2 тис. безпілотників Shahed-136.
  • 20 жовтня ЄС запровадили новий пакет санкцій проти Ірану за постачання зброї РФ.
  • 21 жовтня Іран закликав своїх громадян покинути Україну та не їздити туди, у разі якщо поїздка була запланована.

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Іран
Анджей Дуда
Військові новини
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