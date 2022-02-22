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Україна закликає РФ скасувати рішення про визнання "Л/ДНР" та повернутися за стіл переговорів, - Кислиця

22 лютого, 2022 вiвторок
08:26
війна з Росією Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав РФ, що "зараз надворі не лютий 2014, а лютий 2022 року: інша країна, інша армія"

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

"Сьогодні всі держави-члени ООН зазнали нападу. Нападу з боку держави, яка окупувала місце постійного члена в Раді Безпеки 1991 року в обхід Статуту ООН, держави, як окупувала частину Грузії 2008 року, держави, яка окупували частини України у 2014 році", - сказав Кислиця.

За його словами, визнання окупованих частин Донецької та Луганської областей може розглядатися як односторонній вихід Росії з Мінських угод, а також як ігнорування нею рішень, ухвалених в рамках Нормандської четвірки. Він зазначив, що цей крок підриває мирні зусилля й руйнує наявні формати переговорів.

Кислиця сказав, що рішення Москви "узаконює" присутність військових на території, окупованої з 2014 року. 

"Держава, яка вісім років веде війну, не здатна підтримувати мир, як вона стверджує", - наголосив він.

Постпред нагадав, що Україна звернулася до країн, що підписали в 1994 році Будапештський меморандум про гарантії безпеки Україні в обмін на її відмову від ядерної зброї, невідкладно зібратися для консультацій. Україна також наполягає на повноцінній роботі Спеціально моніторингової місії ОБСЄ для запобігання провокаціям та побільшій ескалації. Сподівається на проведення саміту в Норманському форматі.

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За його словами, необхідно докласти всіх зусиль, аби врегулювати проблеми, як стосуються сходу України, на основі Мінських угод, про які заявляла сама Росія.

Також Україна вимагає скасувати рішення Росії про визнання "Л/ДНР" і повернутися за стіл переговорів, засуджує розгортання нових окупаційних військ на території України й вимагає їх негайного виведення.

Постперд наголосив на тому, що Кремль "слово в слово" повторив своє рішення щодо визнання "незалежності" територій Грузії 2008 року.

"Жодної творчості. Копіювальний апарат добре працює. Хто з членів ООН стане наступним? Це відкрите питання", - додав він.

 


 

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