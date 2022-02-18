Україна закликала міжнародну спільноту засудити провокації РФ на Донбасі

Про це йдеться на сайті МЗС.

"У зв'язку із звинуваченнями з боку російської сторони про нібито підготовку Україною збройного наступу на Донбасі Міністерство закордонних справ України заявляє про таке. Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності

У МЗС наголошують, що Україна також не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі.

"Ми категорично відкидаємо спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію. Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом з партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу", - йдеться повідомленні.

У відомстві закликали міжнародне товариство відреагувати на такі дії РФ.

"Натомість, ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію. Закликаємо міжнародне співтовариство - іноземні держави та міжнародні організації - негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання", - йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії.

Нагадаємо, що 18 лютого очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії.

Окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

18 лютого губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати області екстрену допомогу лінією федерального центру у зв'язку з непередбаченим великим напливом біженців.

Згодом правозахисники повідомили про те, що із ОРДЛО евакуюють лише жителів із паспортами РФ, а чоловіків призовного віку не випускають.

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