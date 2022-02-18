Путін доручив виплатити по 10 тис. рублів "кожному біженцю з Донбасу"

Про це сказав речник президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.



Відомо, що після телефонної розмови Путін доручив в.о. голови МНС Олександру Чупріяну терміново вилетіти в Ростовську область для організації робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу.



"Також президент РФ доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, що прибуває в область з Донбасу в 10 тис. рублів (близько 3,7 тис. грн, - ред.)", - додав прессекретар.

Нагадаємо, що 18 лютого очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нічого не знає про евакуцію жителів ОРДЛО до Ростовської області.

Окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.