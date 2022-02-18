Путін доручив виплатити по 10 тис. рублів "кожному біженцю з Донбасу"
18 лютого губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати області екстрену допомогу лінією федерального центру у зв'язку з непередбаченим великим напливом біженців
Про це сказав речник президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
Відомо, що після телефонної розмови Путін доручив в.о. голови МНС Олександру Чупріяну терміново вилетіти в Ростовську область для організації робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу.
"Також президент РФ доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, що прибуває в область з Донбасу в 10 тис. рублів (близько 3,7 тис. грн, - ред.)", - додав прессекретар.
- Нагадаємо, що 18 лютого очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нічого не знає про евакуцію жителів ОРДЛО до Ростовської області.
- Окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.
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