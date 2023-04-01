Україна замовила 100 польських БТР Rosomak, - прем'єр Моравецький
Україна замовила в Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, які оплачуватимуть коштом Сполучених Штатів та ЄС
Про це мовиться у твіттері прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Українська армія придбає у нас 100 "Росомаків", які виробляються у Сємяновіцах Шльонських. Rosomak - це найсучасніші бойові транспортери. Оплату за цю покупку буде здійснено коштом ЄС та США", - написав він.
У польському Defence24 журналісти ствердили, що бронетранспортери Rosomak - флагман Збройних сил Польщі, який є ліцензованим варіантом фінського БТР Patria AMV. Rosomak обладнаний 30-мм гарматою, і він також може атакувати вертольоти.
- Польський уряд 29 березня ухвалив національну програму зі стимулювання виробництва боєприпасів на загальну суму до двох мільярдів злотих (426,7 мільйона євро)
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