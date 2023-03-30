Польща ухвалила програму виробництва артснарядів на понад €420 млн
Польський уряд 29 березня ухвалив національну програму зі стимулювання виробництва боєприпасів на загальну суму до двох мільярдів злотих (426,7 мільйона євро)
Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє PAP.
Ухвалена польським урядом постанова передбачає створення Національної програми боєприпасів для підтримки розвитку потенціалу польської промисловості з виробництва артилерійських боєприпасів.
Відповідно до програми, за словами Моравецького, Польща найближчим часом виділить до двох мільярдів злотих на інвестиції у виробництво на оборонному заводі Dezamet.
"А замовлення – 800 тисяч одиниць боєприпасів, це замовлення, які складуть 12 мільярдів злотих (1,7 мільярда євро). Це зобов'язання, яке ми взяли на себе – саме збільшення потенціалу для придбання арсеналу боєприпасів у найближчій перспективі, і бажано, щоб це все ж таки вироблялося на території Республіки Польща", – підкреслив він.
Також Польща прагне залучити іноземних інвесторів – насамперед зі США й Південної Кореї – для вкладання у виробництво боєприпасів.
- Нагадаємо, 20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців. Згодом до них приєдналися Іспанія та Польща.
- Раніше цього тижня під час зустрічі Матеуша Моравецького з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном стало відомо про ухвалення програми виробництва боєприпасів у Польщі
- Польський виробник боєприпасів Dezamet значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.46
Купівля 37.46Продаж 38.34
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе