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Головна Економіка Польща ухвалила програму виробництва артснарядів на понад €420 млн

Польща ухвалила програму виробництва артснарядів на понад €420 млн

30 березня, 2023 четвер
05:06
Економіка боєприпаси 155 мм

Польський уряд 29 березня ухвалив національну програму зі стимулювання виробництва боєприпасів на загальну суму до двох мільярдів злотих (426,7 мільйона євро)

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє PAP.

Ухвалена польським урядом постанова передбачає створення Національної програми боєприпасів для підтримки розвитку потенціалу польської промисловості з виробництва артилерійських боєприпасів.

Відповідно до програми, за словами Моравецького, Польща найближчим часом виділить до двох мільярдів злотих на інвестиції у виробництво на оборонному заводі Dezamet.

"А замовлення – 800 тисяч одиниць боєприпасів, це замовлення, які складуть 12 мільярдів злотих (1,7 мільярда євро). Це зобов'язання, яке ми взяли на себе – саме збільшення потенціалу для придбання арсеналу боєприпасів у найближчій перспективі, і бажано, щоб це все ж таки вироблялося на території Республіки Польща", – підкреслив він.

Також Польща прагне залучити іноземних інвесторів – насамперед зі США й Південної Кореї – для вкладання у виробництво боєприпасів.

  • Нагадаємо, 20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає  надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців. Згодом до них приєдналися Іспанія та Польща.
  • Раніше цього тижня під час зустрічі Матеуша Моравецького з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном стало відомо про ухвалення програми виробництва боєприпасів у Польщі
  • Польський виробник боєприпасів Dezamet значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну.  

Польща
зброя для України
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