Україна заповнила опитувальник для вступу в Євросоюз. Тепер чекаємо червня, - Банкова

Про це у неділю, 17 квітня 2022 року, в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента із зовнішньополітичних питань Ігор Жовква, передає Еспресо.TV із посиланням на Радіо Свобода.

"Можу констатувати, що документ з української сторони заповнений", – повідомив Жовква в неділю.

За його словами, після отримання заповненого опитувальника Єврокомісія готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС.



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Україна своєю чергою сподівається на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні поточного року, сказав Жовква.

"Чекаємо, що рекомендація буде позитивною, а далі м’яч буде на стороні держав - членів ЄС. У червні відбудеться засідання Європейської Ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС... Далі маємо розпочатися переговори про вступ. І, коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - пояснив Ігор Жовква.

Він зазначив, що Україна очікує на прискорену процедуру вступу в ЄС, бо не може дозволити собі 10-20 років переговорів.

"Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує, і більшість держав-членів ЄС нас у цьому підтримують", - додав заступника керівника Офісу президента.