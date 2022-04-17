Україна заповнила опитувальник для вступу в Євросоюз. Тепер чекаємо червня, - Банкова
Опитувальник для отримання статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, який президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час відвідин Києва передала президенту Володимиру Зеленському, заповнено повністю
Про це у неділю, 17 квітня 2022 року, в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента із зовнішньополітичних питань Ігор Жовква, передає Еспресо.TV із посиланням на Радіо Свобода.
"Можу констатувати, що документ з української сторони заповнений", – повідомив Жовква в неділю.
За його словами, після отримання заповненого опитувальника Єврокомісія готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС.
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Україна своєю чергою сподівається на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні поточного року, сказав Жовква.
"Чекаємо, що рекомендація буде позитивною, а далі м’яч буде на стороні держав - членів ЄС. У червні відбудеться засідання Європейської Ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС... Далі маємо розпочатися переговори про вступ. І, коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - пояснив Ігор Жовква.
Він зазначив, що Україна очікує на прискорену процедуру вступу в ЄС, бо не може дозволити собі 10-20 років переговорів.
"Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує, і більшість держав-членів ЄС нас у цьому підтримують", - додав заступника керівника Офісу президента.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- Ідею щодо прискореної процедури вступу публічно підтримує Фон дер Ляєн.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
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