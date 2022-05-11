Україна запропонувала Росії обмін: евакуацію поранених з Азовсталі за передачу полонених росіян

Про це повідомила у Telegram віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають", - написала Верещук.

Міністерка зазначила, що деблокувати Азовсталь військовим шляхом наразі неможливо, українські військові не хочуть здаватись у полон, а росіяни не дозволяють провести евакуаційну процедуру "екстракшн".

"Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо. Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно. Що робити? Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - написала Верещук.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb