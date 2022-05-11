Україна запропонувала Росії обмін: евакуацію поранених з Азовсталі за передачу полонених росіян
Україна пропонує передати Росії полонених окупантів в обмін на можливість евакуювати з обложеного заводу "Азовсталь" поранених українських військових
Про це повідомила у Telegram віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають", - написала Верещук.
Міністерка зазначила, що деблокувати Азовсталь військовим шляхом наразі неможливо, українські військові не хочуть здаватись у полон, а росіяни не дозволяють провести евакуаційну процедуру "екстракшн".
"Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо. Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно. Що робити? Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - написала Верещук.
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