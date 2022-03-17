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Україна запросила у Японії високоякісні супутникові знімки для відстеження російських військ

17 березня, 2022 четвер
13:39
Світ

Україна попросила у Японії наземні зображення високої роздільної здатності, щоб ефективніше протистояти атакам російських військ

Про це повідомляє Nikkei.

За інформацією видання, Україна прагне отримати наземні зображення високої роздільної здатності, щоб краще відстежувати переміщення російських військ. Японія використовує супутники з радаром із синтетичною апертурою (SAR), який може робити зображення вдень і вночі, а також через хмари та інші перешкоди в атмосфері. Деякі з цих супутників належать уряду, інші - приватним компаніям.

Очікується, що рішення прийме Агентство національної безпеки, а не комерційні супутникові оператори, оскільки зображення будуть використані у військових цілях. Приймаючи рішення, уряд також врахує ситуацію в Україні, повідомили джерела.

Продаж японських супутникових даних закордонним клієнтам дозволений за певних умов, але дані повинні бути зашифровані, щоб запобігти використанню ворожими групами.

Як розповіли джерела видання, запит на отримання даних надійшов безпосередньо від українського уряду до японських операторів супутника SAR. Україна також просить надати дані про зображення, які належать уряду Японії.

Київ також просить західні уряди надати супутникові знімки, щоб зібрати якомога більше даних про переміщення російських військ.

Зазначається, що існує занепокоєння, що якщо Японія надасть зображення Києву, Москва може сприйняти це як ще більше втягування Токіо у війну.

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Японія
війна з Росією
російські війська
супутникові знімки
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