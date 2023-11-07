Україна запровадила санкції проти власника "Моршинської" та "Миргородської"

Президент України Володимир Зеленський відповідним указом ввів це рішення у дію, передає його пресслужба.

Під санкції на 10 років потрапили наступні компанії:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

Dendar Investment Fund Limited.

Санкції на 2 роки запроваджено проти:

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

CTF Holdings S.A.

З цих компаній в Україні найвідомішою є International Distribution Systems Limited. Це кіпрська фірма, до якої належить група IDS Ukraine. Власником групи є громадянин РФ Михайло Фрідман, який контролює в Україні ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод Оскар" та ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.