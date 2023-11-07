Україна запровадила санкції проти власника "Моршинської" та "Миргородської"
РНБО на засіданні 7 листопада ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти низки компаній, серед яких International Distribution Systems Limited
Президент України Володимир Зеленський відповідним указом ввів це рішення у дію, передає його пресслужба.
Під санкції на 10 років потрапили наступні компанії:
- Sogeral Foundation;
- Haberfield Limited;
- Slavisilla Holdings Limited;
- Dendar Investment Fund Limited.
Санкції на 2 роки запроваджено проти:
- Alfa Finance Holdings Limited;
- Erasmony Limited;
- Rissa Investments Limited;
- International Distribution Systems Limited;
- CTF Holdings S.A.
З цих компаній в Україні найвідомішою є International Distribution Systems Limited. Це кіпрська фірма, до якої належить група IDS Ukraine. Власником групи є громадянин РФ Михайло Фрідман, який контролює в Україні ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод Оскар" та ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- У червні 2022 року суд арештував корпоративні права IDS Group Ukraine російського олігарха Фрідмана.
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