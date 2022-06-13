Намагався уникнути санкцій: суд арештував українські активи російського олігарха Фрідмана
Суд арештував корпоративні права компанії з виробництва і продажу мінвод IDS Group Ukraine ("Боржомі", "Миргородська", "Моршинська") російського олігарха Фрідмана
Про це повідомило Бюро економічної безпеки в телеграм.
Суд наклав арешт на корпоравтивні права компанії з виробництва та реалізації мінеральної води на суму 53,4 млн грн, йдеться у повідомленні.
В Україні компанією з виробництва і продажу мінеральної води володіє російський олігарх Михайло Фрідман разом з партнерами Германом Ханом та Петром Авеном ("Альфа-груп"). Йдеться про IDS Group Ukraine, яка є ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україні, а також представлена низкою брендів, у тому числі "Моршинська" та "Миргородська".
"Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з росії. За даними слідства російські бізнесмени, намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України", – зазначило Бюро.
Зокрема за фіктивними угодами вони планували вивести зі своєї власності активи, розташовані в Україні.
- Раніше повідомлялося, що Фрідман, Абрамович та інші російські олігархи використовують Україну для зняття санкцій.
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