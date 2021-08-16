Україна засудила вироки кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір"

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із неправомірним рішенням Південного окружного військового суду Російської Федерації від 16 серпня 2021 року про засудження чотирьох громадян України Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова та Ельдара Кантімірова у справі т.зв. "Алуштинської групи Хізб ут-Тахрір", - йдеться в повідомленні.

Українське дипвідомство нагадало, що всі четверо громадян України були незаконно затримані 10 червня 2019 року ФСБ РФ на території тимчасово окупованого Криму. Їх було звинувачено за ч.1 ст.205.5 КК РФ "Організація діяльності терористичної організації" та ч.1 ст.30 і ст.278 КК РФ "Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою".



"Згодом у порушення норм міжнародного права вони були незаконно переміщені на територію Російської Федерації до м.Ростов-на-Дону. Досудове слідство та судовий процес, вже традиційно, відбувались з численними процедурними порушеннями та в умовах цілковитого ігнорування наданих стороною захисту доказів про повну непричетність згаданих громадян України до інкримінованих діянь", - зауважили в МЗС.



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"Сьогоднішнє оголошення судового вироку щодо позбавлення волі Р.Нагаєва до 13 років, Л.Халілова – до 18 років, Р.Месутова – до 18 років, Е.Кантімірова – до 12 років є черговим доказом системних політичних репресій РФ, спрямованих проти представників кримськотатарського народу з метою залякування та придушення будь-яких нелояльних громадянських рухів та ініціатив на тимчасово окупованому півострові Крим", - наголосили у відомстві.

Російська Федерація має скасувати рішення суду та негайно звільнити Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова, Ельдара Кантімірова та усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

Довідка: в РФ рух "Хізб ут-Тахрір" заборонено з 2003 року. В Україні ця організація не заборонена на законодавчому рівні. Це політичний рух, що сповідує панісламізм. Визнаний терористичною організацією в РФ та Казахстані.

